"Нагнать" людей в группу ВКонтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок233 просмотра
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Добрый вечер всем. Требуется заполнить группу н-ным числом пользователей. Предложения в личку. Спасибо.

9 лет назад
franklin90
Александр 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов(-1)