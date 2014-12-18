Продвижение в группе, в инстаграме

Условия: Группа уже есть, но нужно ее переделать, а именно: -написать 6 продающих текстов -сделать к ним картинки -сделать акцию по розыгрышу приза Обязательно портфолио и стоимость Ваших услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем девушку для ведения страницы вконтакте, для дальнейшего привлечения людей в группу. Направленность группы - женская одежда русских дизайнеров. Необходимо: умение работать с хэштегами, работа в фотошопе на уровне пользователя, на первоначальном этапе придется уделять большое количество времени. Необходимо привлечение без ботов. Человек нужен очень активный, привлекать людей, далее работа с интернет-магазином. Девушка нужна, интересующаяся модной индустрией.
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