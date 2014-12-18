Продвижение в группе, в инстаграме

$60
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок166 просмотров
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Ищем девушку для ведения страницы вконтакте, для дальнейшего привлечения людей в группу. Направленность группы - женская одежда русских дизайнеров. Необходимо: умение работать с хэштегами, работа в фотошопе на уровне пользователя, на первоначальном этапе придется уделять большое количество времени. Необходимо привлечение без ботов. Человек нужен очень активный, привлекать людей, далее работа с интернет-магазином. Девушка нужна, интересующаяся модной индустрией.

9 лет назад
Sportshik
Наталья 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад