Sportshik

Наталья Sportshik

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Продвижение в группе, в инстаграме

    $60

    Ищем девушку для ведения страницы вконтакте, для дальнейшего привлечения людей в группу. Направленность группы - женская одежда русских дизайнеров. Необходимо: умение работать с хэштегами, работа в фотошопе на уровне пользователя, на первоначальном этапе придется уделять ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист фотошоп,лайтруум для соц сети

    Ищем человека: - умеющего работать в программах:фотошоп,лайтруум и т.п - обладающего художественным вкусом и чувством стиля (обязательно иметь портфолио) -способного делать логотипы на компьютере с аналога , нарисованного от руки -умеющего ...

    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение страницы вконтакте

    $10

    Ищем девушку из Нижнего Новгорода со своей страницей в любых социальных сетях (друзей не менее 500 человек), ведущую свою реальную (!!!) страницу. Необходимо в течение 2х недель на своей странице размещать наше открытое сообщество и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт для продажи женской одежды

    Необходим человек-помощник в нелегком деле продажи женской одежды небольшого еще не созданного магазинчика. Одежда - капсульные коллекции российских дизайнеров и остатки коллекций предыдущего сезона группы компаний Max Mara. Это помощь написания текстов для социальных сетей, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад