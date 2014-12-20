Ищем девушку для ведения страницы вконтакте, для дальнейшего привлечения людей в группу. Направленность группы - женская одежда русских дизайнеров. Необходимо: умение работать с хэштегами, работа в фотошопе на уровне пользователя, на первоначальном этапе придется уделять ...
- $60Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем человека: - умеющего работать в программах:фотошоп,лайтруум и т.п - обладающего художественным вкусом и чувством стиля (обязательно иметь портфолио) -способного делать логотипы на компьютере с аналога , нарисованного от руки -умеющего ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Ищем девушку из Нижнего Новгорода со своей страницей в любых социальных сетях (друзей не менее 500 человек), ведущую свою реальную (!!!) страницу. Необходимо в течение 2х недель на своей странице размещать наше открытое сообщество и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходим человек-помощник в нелегком деле продажи женской одежды небольшого еще не созданного магазинчика. Одежда - капсульные коллекции российских дизайнеров и остатки коллекций предыдущего сезона группы компаний Max Mara. Это помощь написания текстов для социальных сетей, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад