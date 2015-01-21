Продвижение и увеличение численности сообщества

Цель и требования: Разместить в вашей группе/паблике наш пост (текст+фото+картинка). - Ваше сообщество в Facebook должно иметь больше 1.000 участников/подписчиков не ботов. - Пост не должен быть удален со стены сообщества + в течении суток висеть на ...