Привлечь в группу людей.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок162 просмотра
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необходимо привлечь в группу по ремонту и отделке 12000 человек. В самой большой группе 18530 чел. Прошу откликаться только тех людей кто уже этим занимался. Оплата только за привлеченных людей. Работа по безопасной сделке. Присылайте свой кейсы.

Бюджет обсуждаем индивидуально

9 лет назад
Ruslan911
Руслан 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад