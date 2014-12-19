Привлечь в группу людей.

необходимо привлечь в группу по ремонту и отделке 12000 человек. В самой большой группе 18530 чел. Прошу откликаться только тех людей кто уже этим занимался. Оплата только за привлеченных людей. Работа по безопасной сделке. Присылайте свой кейсы.

Бюджет обсуждаем индивидуально