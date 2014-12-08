maxim_kuznetsov

Необходим видеоотзыв об отдыхе на море. Съемка должна быть на пляже. Ролик продолжительностью не более 1 мин.
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Пример макета главной страницы во вложении - Меню должно быть подвижное- заказать звонок открывается форма с полем имя и телефон + кнопка заказать звонокотправляем введенные данные на эл. почту - О компании переход на страницу ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Порядок работы: 1. предложить 3-5 вариантов дизайна визитки (эскизно); 2. доработать выбранный; 3. поправки после доработки; 4. окончательный вариант прислать в векторе. Дизайн визитки должен соответствовать логотипу. ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист с опытом. Нужно увеличить численность сообщества на 250 чел. Социальная сеть: ВКонтакте Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. регион: Россия, г.Саранск возрастная группа: ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходим специалист с опытом (портфолио обязательно) продвижения групп в соц. сетях Одноклассники, FaceBook и Instagram. Задача развивать группы, выкладывать контент, наполнять информацией, запускать конкурсы, увеличивать целевую аудиторию и т.п., вести статистику, принимать заявки от ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать модернизацию существующего сайта, который будет генерировать заявки в продажи с конверсей из посетителя в заявку 3-8%. Добавить всплывающее окна Добавить контент на страницы Добавить страницы Изменить фон ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо продвигать и увеличивать численность сообщества в разных соц.сетях. Социальная сеть: ВКонтакте, одноклассники, FaceBook, интаграмм Подписчики должны быть целевые, живые, не фейки и не боты. Необходим фрилансер с опытом (обязательно ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу дизайнера для создания дизайна Landing Page для турагентства. Интересует конверсия 5% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем туристические услуги. - продажи туров в Египет Исполнители без портфолио не беспокоить.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад