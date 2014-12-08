maxim_kuznetsov

Максим maxim_kuznetsov

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видеоотзыв

    Необходим видеоотзыв об отдыхе на море. Съемка должна быть на пляже. Ролик продолжительностью не более 1 мин.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать сайт

    Пример макета главной страницы во вложении - Меню должно быть подвижное- заказать звонок открывается форма с полем имя и телефон + кнопка заказать звонокотправляем введенные данные на эл. почту - О компании переход на страницу ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн визитки.

    Порядок работы: 1. предложить 3-5 вариантов дизайна визитки (эскизно); 2. доработать выбранный; 3. поправки после доработки; 4. окончательный вариант прислать в векторе. Дизайн визитки должен соответствовать логотипу. ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Увеличить численность сообщества

    Требуется специалист с опытом. Нужно увеличить численность сообщества на 250 чел. Социальная сеть: ВКонтакте Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. регион: Россия, г.Саранск возрастная группа: ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ведение и развитие групп в соц. сетях

    $50

    Необходим специалист с опытом (портфолио обязательно) продвижения групп в соц. сетях Одноклассники, FaceBook и Instagram. Задача развивать группы, выкладывать контент, наполнять информацией, запускать конкурсы, увеличивать целевую аудиторию и т.п., вести статистику, принимать заявки от ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модернизация сайта

    Необходимо сделать модернизацию существующего сайта, который будет генерировать заявки в продажи с конверсей из посетителя в заявку 3-8%. Добавить всплывающее окна Добавить контент на страницы Добавить страницы Изменить фон ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение и увеличение численности сообщества

    Необходимо продвигать и увеличивать численность сообщества в разных соц.сетях. Социальная сеть: ВКонтакте, одноклассники, FaceBook, интаграмм Подписчики должны быть целевые, живые, не фейки и не боты. Необходим фрилансер с опытом (обязательно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing Page для турфирмы

    Ищу дизайнера для создания дизайна Landing Page для турагентства. Интересует конверсия 5% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем туристические услуги. - продажи туров в Египет Исполнители без портфолио не беспокоить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dizaaaa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
5 баллов
7 лет назад
Сверстать сайт
Не оплатил работу
Tomusya
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Видеоотзыв
Было очень приятно работать с Максимом, все понятно объяснил что хочет получить в итоге видео, я очень рада сотрудничеству. Оплата поступила сразу же после выполненного заказа. Мне было очень приятно снимать видео для Максима.
Сделала все красиво как и заказывали, спасибо, обратимся еще)
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