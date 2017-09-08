Tomusya

Тамара Галлямиева Tomusya

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
TRAVEL VLOGGER

Всем привет, я люблю путешествовать, люблю здоровое питание, люблю снимать видео и их монтировать. Люблю фотографировать еду, летаю на дроне. Могу вести инстаграм, у меня приятный голос)

Отзывы заказчиков
maxim_kuznetsov
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Видеоотзыв
Сделала все красиво как и заказывали, спасибо, обратимся еще)
Было очень приятно работать с Максимом, все понятно объяснил что хочет получить в итоге видео, я очень рада сотрудничеству. Оплата поступила сразу же после выполненного заказа. Мне было очень приятно снимать видео для Максима.
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