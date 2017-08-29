Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена в оговоренные сроки (день в день). Плюс получил краткие пояснения по нюансам, о которых не знал, что было полезно и пригодится мне. Доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Было приятно работать.
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1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга