Dizaaaa

Вячеслав Dizaaaa

 
34 годаРоссия/Липецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная верстка CSS | sass, Bootstrap, tailwind.css | jQuery

Разработка и доработка сайтов любой сложности на Wordpress

WordPressCSSBootstrapjQuerySASS
Портфолио
Отзывы заказчиков
anton202
Антон 
38 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Удалить фрейм с сайта на Joomla
Работа была выполнена в оговоренные сроки (день в день). Плюс получил краткие пояснения по нюансам, о которых не знал, что было полезно и пригодится мне. Доволен. Рекомендую.
Замечательный заказчик. Было приятно работать.
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HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга