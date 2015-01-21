Разработка дизайна брошюры, продвижение группы вконтакте

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходима ваша помошь в разработке дизайна рекламных листовой, а так же продвижении групп вконтакте, фейсбуке. одноклассниках, инстаграмме

1) и главное - разработать рекламную авто-брошюру, направление - ювелирные украшения

2) предложить оптимальное соотношение цена-качество печать

3) это продвижение соц сетей

а вообще ищем толкового дизайнера, к которому будем обращаться с новыми идеями и задачами, нужны будут картинки для постеров, рекламных наклеек для витрин, баннеры, разработка логотипа и некоторые задания по дизайну сайта