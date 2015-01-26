Здравствуйте! Вы мне писали по разработке баннеров за оценку. заинтересовало ваше предложение, смотрите пример места на сайте, где необходимо заменить баннеры. http://clip2net.com/s/3r9QIlk 1=подарки к новому году с экономией до 75% - там будут ...
- Баннерынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
необходимо обновить 3 баннера на главной странице сайта смотрите пример места на сайте, где необходимо заменить баннеры http://clip2net.com/s/3qTecwI баннеры будут кликабельны (на разрешение и размер картинки понятно это не влияет) ...Баннеры1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $40
Ищем дизайнера для разработки дизайна наклеек оконных проемов (3окна), входной двери (стеклянная) и рядом акционная наклейка примерно 1,2*0,5м. Тк рядом есть магазин Ювелирный магазин и клиенты часто их путают. Необходимо чтобы вы ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима ваша помошь в разработке дизайна рекламных листовой, а так же продвижении групп вконтакте, фейсбуке. одноклассниках, инстаграмме 1) и главное - разработать рекламную авто-брошюру, направление - ювелирные украшения ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад