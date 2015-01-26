5090231

Татьяна Николаева 5090231

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Разработать баннер

    Здравствуйте! Вы мне писали по разработке баннеров за оценку. заинтересовало ваше предложение, смотрите пример места на сайте, где необходимо заменить баннеры.  http://clip2net.com/s/3r9QIlk  1=подарки к новому году с экономией до 75% - там будут ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка 3-х простых банеров

    $15

    необходимо обновить 3 баннера на главной странице сайта смотрите пример места на сайте, где необходимо заменить баннеры http://clip2net.com/s/3qTecwI  баннеры будут кликабельны (на разрешение и размер картинки понятно это не влияет) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать входные наклейки (на окна и дверь) для ювелирного салона

    $40

    Ищем дизайнера для разработки дизайна наклеек оконных проемов (3окна), входной двери (стеклянная) и рядом акционная наклейка примерно 1,2*0,5м. Тк рядом есть магазин Ювелирный магазин и клиенты часто их путают. Необходимо чтобы вы ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна брошюры, продвижение группы вконтакте

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима ваша помошь в разработке дизайна рекламных листовой, а так же продвижении групп вконтакте, фейсбуке. одноклассниках, инстаграмме 1) и главное - разработать рекламную авто-брошюру, направление - ювелирные украшения ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад