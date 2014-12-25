Продвинуть группу вконтатке

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок162 просмотра
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ЦЕль — привлечение подписчиков в группу https://vk.com/club47659802.

Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город пятигорск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок.Со своей стороны можем обещать увеличение объёмов, количества социальных сетей и долгосрочное сотрудничество.

Сроки и стоимость работы готовы обговорить.

Таргетинг Ставропольский край, Чеченская республика, Карачаево Черкессия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республик

9 лет назад
vladimiros_gr
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад