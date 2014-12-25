Продвинуть группу вконтатке

Нужны реальные подписчики в новостную группу вк. (авто новости москва ) Регион Москва и МСК. Возрастная группа 20-45 лет Только реальные люди, не каких ботов и т.д. Жесткая модерация , оплата после проверки качества. Вши предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЦЕль — привлечение подписчиков в группу https://vk.com/club47659802.
Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город пятигорск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок.Со своей стороны можем обещать увеличение объёмов, количества социальных сетей и долгосрочное сотрудничество.
Сроки и стоимость работы готовы обговорить.
Таргетинг Ставропольский край, Чеченская республика, Карачаево Черкессия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республик
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