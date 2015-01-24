vladimiros_gr

Владимир vladimiros_gr

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
$25
10 баллов
9 лет назад
Настроить контекстную рекламу
Владимир постоянно на связи, четко ставит задачу, все понятно, сам понимает в контекстной рекламе, рекламная кампания была сделана под все регионы РФ, быстро оплачивает и всегда на связи! Очень рекомендую к сотрудничеству!
Просто молодец. Очень исполнительный. все настроено хорошо, начали принимать заказы. в следующий раз обращусь к Алексею.
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hope08
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Подредактировать лендинг авточехлов
Хороший заказчик. Удачи в вашем деле!
Все сделано в срок. Спасибо. Ребятановички, но очень стараются! советую
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odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн дисконтной карты
Приятно было работать! Быстро сошлись во мнениях, оперативно пришли к нужному результату. Отличный заказчик – своевременная оплата и связь на должном уровне! Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший исполнитель. Советую всем. выполнил все очень быстро, не подвел.! спасибо
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locker10
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Подготовить готовый шаблон лендинга к запуску и разместить на хостинге
Задачи поставлены были четко и понятно, всегда был на связи, приятно работать. Рекомендую.
отличный исполнитель, всем рекомендую, выполнил все пожелания было редактирование лендинга
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andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$70
10 баллов
10 лет назад
Создать контекстную рекламу под ключ на Яндекс Директе и Google Adword
Google Ads
Отличный заказчик...
спасибо, работаем и дальше
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