vladimiros_gr

Нужно сделать дизайн кухни-студии, площадь 30 кв.м Нужны опытные дизайнеры, с опытом работы от 3х лет. Новички мимо. Видео квартиры пришлю по email.
- $70Интерьеры и Экстерьеры44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для турфирмы необходимо создать сайт для реализации туристических путевок по России. Именно санатории КМВ и гостиницы, пансионаты по Черноморскому побережью. Списки, фото гостиниц мы предоставим сами. Нужно создать удобную платформу как для клиента, ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт9 лет назад
Для турфирмы необходимо создать сайт для реализации туристических путевок по России. Именно санатории КМВ и гостиницы, пансионаты по Черноморскому побережью. Списки, фото гостиниц мы предоставим сами. Нужно создать удобную платформу как для клиента, ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Настроить контекстную рекламу http://nakidki-kmv.anvystyle.ru/ Реклама меховых накидок по России. Только сертифицированные специалисты. Опыт от 1 годаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Есть готовый лендинг, надо довести его до ума, переделать картинки, написать новый текст. Предложить свою идею. Также понадобится яндекст директ, адвордс http://nakidki-kmv.anvystyle.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Надо отредактировать существующую рекламную компанию в директе. также перенести эту компанию в гугл адвордс. Нужны только опытные специалисты в этом деле от 2х лет, сертификаты яндекса и гугла это большое преимущество. реальные отзывы ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт10 лет назад
Продвинуть сайт туркомпании в топ в поисковых системах Яндекс, Гугл, Рамблер Рассматриваю заявки только специалистов с опытом работы в этой сфере от 2х лет, не меньше. сайт www.avantravel.ru (продвижение по ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо разработать дисконтную карту для туристической фирмы, цвета должны преобладать желтый, синий, стандартных размеров Назвать карту Карта путешественникаДизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Надо скопировать рекламную компанию, около 3500 объявлений также как она есть по группам в Яндекс Директе в Гугл Адвордс. Потом еще дам задание также перенести в БегунКонтекстная реклама9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требования к файлам: • Размер: уточнить по конкретной конструкции • Расширение *.tiff; разрешение 72 dpi; цветовая модель CMYK; без слоёв • Значение элементов чёрного цвета: С=50; ...Наружная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется готовый шаблон лендинга туркомпании, надо в нем поменять картинки, и добавить спецпредложения, которые мы пришлем. Работа не большая.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Подредактировать готовый шаблон лендинга для турфирмы, добавить спецпредложения с картинками и инофрмацией о туре, которые мы вам пришлем и разместить его на хостингеНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
ЦЕль — привлечение подписчиков в группу https://vk.com/club47659802. Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город пятигорск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок.Со ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
ель — привлечение подписчиков в группу https://vk.com/club47659802. Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город пятигорск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок.Со ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Надо переделать и оформить под ключ группу вконтатке вот группа вконтакте https://vk.com/club47659802Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Надо создать контекстную рекламу для турфирмы в Яндекс Директе и Google Adwords, ключевые слова уже имеются Город расположения фирмы г.Пятигорск, Ставропольский край Надо сделать чтоб цена клика не была дорогой.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Надо подобрать списки запросов по теме Туры в Египет (вылет из Мин Вод), отдельно Туры в ОАЭ (вылет из Мин Вод), Туры в Доминикану (вылет из Москвы). Турагентство находится в городе Пятигорска Ставропольского краяКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Ищу человека, которые готовы «под ключ» реализовать одностраничный сайт с гарантией конверсии. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем туристические услуги. Исполнителей ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад