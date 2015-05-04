Надо отредактировать существующую рекламную компанию в директе. также перенести эту компанию в гугл адвордс.

Нужны только опытные специалисты в этом деле от 2х лет, сертификаты яндекса и гугла это большое преимущество.

реальные отзывы о работе.

Плюс нужен мастер, который поведет рекламную компанию в соц сетях. ВКОНТАКТЕ и Таргете.

Сфера рекламы туристические услуги.

Регион продвижения: Ставропольский край (кроме Невиномысска и Ставрополя)

также Грозный (чеченская республика) и карачаево-черкессия, Дагестан