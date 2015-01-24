Подготовить готовый шаблон лендинга к запуску и разместить на хостинге

Наполнение сайтовЗавершен10 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется готовый шаблон лендинга туркомпании, надо в нем поменять картинки, и добавить спецпредложения, которые мы пришлем.

Работа не большая.

9 лет назад
vladimiros_gr
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
locker10
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
отличный исполнитель, всем рекомендую, выполнил все пожелания было редактирование лендинга
Задачи поставлены были четко и понятно, всегда был на связи, приятно работать. Рекомендую.