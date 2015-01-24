СРОЧНО! Требуется человек для размещения объявлений на англоязычные доски. Названия досок предоставляются. Удаленная постоянная работа каждый день, 1 выходной. Возможно совмещение с Вашей другой работой. Требования: знание английского языка и работоспособность Зарплата 300 долларов в месяц.
Подготовить готовый шаблон лендинга к запуску и разместить на хостинге
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый шаблон лендинга туркомпании, надо в нем поменять картинки, и добавить спецпредложения, которые мы пришлем.
Работа не большая.
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