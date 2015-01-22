Wordpress. Объяснить как редактировать информацию : текст, картинки

$25
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок225 просмотров
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Необходимо объяснить через демонстрацию экрана в скайпе как редактировать информационный сайт компании на Wordpress. И помочь с редакцией по мелочам.

WordPress
9 лет назад
CoolWater
Мила 
37 летЕгипет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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