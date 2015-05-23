Контент-менеджер

$300
Наполнение сайтовЗакрыт85 заявок979 просмотров
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СРОЧНО! Требуется человек для размещения объявлений на англоязычные доски. Названия досок предоставляются.

Удаленная постоянная работа каждый день, 1 выходной. Возможно совмещение с Вашей другой работой.

Требования: знание английского языка и работоспособность

Зарплата 300 долларов в месяц.

9 лет назад
project17
Ева 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад