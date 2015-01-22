Копировать товары на prom.ua согласно товаров на сайте. Все просто.

$40
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки131 просмотр
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Я зарегестрирован на портале prom.ua и с сайта перенесли все товары на портал. Перенеслись все товары но в одну категории. Нужно на портале пром.юа копировать товары в другие категории с небольшими правками. Работы на 2 дня. Точно могу обьяснить по скайпу, какие поля править. Сроки неделя.

Оплата за работу 600грн.

9 лет назад
Lov_volkov
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад