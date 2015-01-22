Копировать товары на prom.ua согласно товаров на сайте. Все просто.

Я зарегестрирован на портале prom.ua и с сайта перенесли все товары на портал. Перенеслись все товары но в одну категории. Нужно на портале пром.юа копировать товары в другие категории с небольшими правками. Работы на 2 дня. Точно могу обьяснить по скайпу, какие поля править. Сроки неделя.

Оплата за работу 600грн.