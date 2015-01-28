В интернет-магазине на OpenCart проставить новые цены для товаров

Наполнение сайтовЗавершен29 заявок276 просмотров
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Оплата 200 рублей

OpenCart
9 лет назад
nikolayvy
Николай 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Классный специалист OpenCart. Сделал все так как сказал. Рекомендую.
все нормально