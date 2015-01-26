Наполнить интернет-магазин WooCommerce

Здравствуйте! Нужно опубликовать и оформить 300 статей на информационном портале на Wordpress. Примеры смотрите в статьях этого сайта - http://lechenie-varikoza.com/ Порядок работы - получаете готовый текст, публикуете, оформляете вот такие элементы: 1. Url 2. Тайтл 3. Description 4. Keywords 5. Заголовок h1 6. Подзаголовки h2-h6 7. Цитаты, стронги, курсивы 8. Cписки 9. Фото 10. Видео По каждому ...
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Нужно перенести товар (картинки, описание, цены) со старого сайта на новый интернет-магазин на WooCommerce.
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