Поиск информации и сбор базы

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Нужен человек для рассылки e-mail по готовой базе.

Задача:

1. Отослать вручную около 200 писем (тексты есть)

2. Собрать заявки

3. Ответить на письма (тексты есть)

Оплата: ставка за проект + премии

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9 лет назад
ink87
Артем 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад