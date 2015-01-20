Заполнить таблицу

Наполнение сайтовЗавершен38 заявок396 просмотров
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Простейшая задача.

Надо заполнить таблицу (прилагаю к письму).

Суть: выписать все товары с сайта http://japan-good.ru (название — ссылка — цена).

9 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natalek29
Наталья 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов(-2)
9 лет назад
$5
1 день
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