Для фанатов творческого оформления всего вокруг себя и желающих продолжить историю “Love is…” в новом формате у нас есть прекрасное предложение! Коротко: Сделать обучение учеников нашей онлайн-школы английского еще чуточку интереснее, подобрав к карточкам уроков вызывающие любопытство ...
Заполнение сайта на Wordpress (статические страницы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер с опытом работы с CMS WordPress и базовыми знаниями HTML/CSS. Нужно аккуратно перенести данные со старого сайта (он тоже на Wordpress) на новый, с учетом оформления (около 400 страниц). Все шаблоны готовы, работа по сути сводится к копипасту.
Оплата - 5000 р.
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