Заполнение сайта на Wordpress (статические страницы)

$80
Наполнение сайтовЗакрыт43 заявки405 просмотров
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Требуется контент-менеджер с опытом работы с CMS WordPress и базовыми знаниями HTML/CSS. Нужно аккуратно перенести данные со старого сайта (он тоже на Wordpress) на новый, с учетом оформления (около 400 страниц). Все шаблоны готовы, работа по сути сводится к копипасту.

Оплата - 5000 р.

WordPress
9 лет назад
alchsystems
Даниил 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад