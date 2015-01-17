Отредактировать картинки и наполнить сайт

Необходим человек для наполнения сайта на джумле. Есть исходный сайт со всей нужно информацией, но картинки придется редактировать, так как на исходном сайте есть 2 размера и если загружать их на наш сайт, то они получаются разного размера и список товаров категории, как и список самих категорий, получается кривым.

Кроме того, исполнитель должен хорошо владеть фотошопом для того чтобы помимо редактирования картинок сделать еще и слайды для слайдера (примерно 3-4 штуки). Слайдер в виде совмещения товара и надписи, с содержанием рекламной информации.