Фото для постингов на соц сети

Здравствуйте,

Для постинга в различных соц сетях, нужен уникальный контент, это могут быть фото, надпись, какой то текст, цитата, итд

Тема - письменные переводы. (т.е посты могут быть с фотографией и надписью на анг итд вообщем все то что мы будем размещать на соц сетях, все что связано с письменными переводами)

Посты должны быть придуманы Вами а не взяты с других сайтов.

Что то должно быть уникальным - либо надпись на фото, либо само фото итд

Первые 10 постов - если понравится оплачиваем и работаем на долгосрочной основе.

Всего нужно в месяц - 60 различных постов с уникальным контентом.

Ждем от Вас адекватную цену за 60 постов.