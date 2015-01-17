Фото для постингов на соц сети

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Здравствуйте,

Для постинга в различных соц сетях, нужен уникальный контент, это могут быть фото, надпись, какой то текст, цитата, итд

Тема - письменные переводы. (т.е посты могут быть с фотографией и надписью на анг итд вообщем все то что мы будем размещать на соц сетях, все что связано с письменными переводами)

Посты должны быть придуманы Вами а не взяты с других сайтов.

Что то должно быть уникальным - либо надпись на фото, либо само фото итд

Первые 10 постов - если понравится оплачиваем и работаем на долгосрочной основе.

Всего нужно в месяц - 60 различных постов с уникальным контентом.

Ждем от Вас адекватную цену за 60 постов.

9 лет назад
centerpremium
39 летКазахстан
9 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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