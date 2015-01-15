Создание продающего сайта

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть готовое ТЗ для написания статей, для каждой статьи - отдельное ТЗ. Вам сочинять ничего не нужно. Ваша задача: 1. Размещение новых заказов на бирже копирайта. 2. Формирование вайт-листа авторов. 3. Проверка статей и общение с ...