Создание продающего сайта

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Делаем сайт по образу и подобию моих сайтов bazzaart.ru artisshock.ru ilyavasilyev.ru с возможностью скачивания материалов за деньги. Скачиваемые данные необходимо защитить от несанкционированного копирования. Как раз эту задачу и необходимо решить - остальное (дизайн и программирование) понятно как сделать

9 лет назад
t0varishbender
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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