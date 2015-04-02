Описания книг для сайта о металлургии

Здравствуйте.

Нужно наполнить раздел "Книги" на сайте о металле и металлургии.

Раздел представляет собой каталог книг о металле. Каталог состоит из 6 рубрик, соответствующих тематике книг. В каталоге размещаются только описания книг (аннотации) - т.е. сама книга на сайт не выкладывается. Надо найти книги, подходящие под эти рубрики в интернете, и сделать рерайт описания.

Затем разместить книгу на сайте (сделанное описание и фото). Доступ к админ-панеле на сайте, через которую добавляются книги и подробные инструкции предоставлю исполнителю.

Где искать книги:

- На любом книжном сайте

- В интернет-магазинах книг

- На сайтах о металле

Примеры (это древесина, но книги о металле находятся аналогично):

http://www.labirint.ru/genres/2295/?page=1

http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90829&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD

http://books.wood.ru/

Требования к тексту описания:

- Описание книги должно быть уникальным. Если исходное описание книги очень большое, то его надо сократить.

- Объем описания - 600-1000 символов без пробелов, без учета имени автора и характеристик книги.

- Характеристики книги (если они есть), указываются в конце описания, их конечно надо просто скопировать с источника.

- В описании надо выделить жирным основные слова.

В каталог должно быть добавлено 100 книг. При этом в каждой рубрике должно быть как минимум 10 книг.

Оплата одной книги - 50 WMR. Всю работу (100 книг) хотелось бы отдать в одни руки. Сроки не сжатые, можно сделать за несколько дней.