Описания книг для сайта о металлургии

Нужно перенести с одного сайта на другой (копипаст): около 140 фото с подписями около 20 обложек дурналов около 15 песен и 3 видеозаписи Перенесли сайт на WP, нужен человек который разбирается с админкой WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно наполнить раздел "Книги" на сайте о металле и металлургии.
Раздел представляет собой каталог книг о металле. Каталог состоит из 6 рубрик, соответствующих тематике книг. В каталоге размещаются только описания книг (аннотации) - т.е. сама книга на сайт не выкладывается. Надо найти книги, подходящие под эти рубрики в интернете, и сделать рерайт описания.
Затем разместить книгу на сайте (сделанное описание и фото). Доступ к админ-панеле на сайте, через которую добавляются книги и подробные инструкции предоставлю исполнителю.
Где искать книги:
- На любом книжном сайте
- В интернет-магазинах книг
- На сайтах о металле
Примеры (это древесина, но книги о металле находятся аналогично):
http://www.labirint.ru/genres/2295/?page=1
http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90829&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
Требования к тексту описания:
- Описание книги должно быть уникальным. Если исходное описание книги очень большое, то его надо сократить.
- Объем описания - 600-1000 символов без пробелов, без учета имени автора и характеристик книги.
- Характеристики книги (если они есть), указываются в конце описания, их конечно надо просто скопировать с источника.
- В описании надо выделить жирным основные слова.
В каталог должно быть добавлено 100 книг. При этом в каждой рубрике должно быть как минимум 10 книг.
Оплата одной книги - 50 WMR. Всю работу (100 книг) хотелось бы отдать в одни руки. Сроки не сжатые, можно сделать за несколько дней.
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