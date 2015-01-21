Наполнение каталога организаций (металлургия)

Здравствуйте

Нужно заполнить каталог организаций на сайте о металле металлургии (соответственно, и организации нужны связанные с металлом).

Всего надо добавить 200 организаций в каталог. Чтобы добавить организацию, надо заполнить форму в админ-панеле на сайте (доступ предоставляю). В этой форме заполняются контактные данные и краткая информация о компании. Контактную информацию можно просто скопировать с источника, но информация о компании должна быть уникальной. Т.е. необходимо написать или отрерайтить имеющиеся описание компании. В описании должна содержаться краткая актуальная информация о компании, производимой продукции, услугах, структуре и т.п. Размер описания ~ 300-400 символов, можно даже чуть меньше, главное - уникальность и информативность. Организации можно найти на других сайтах схожей тематики.

Оплата - 20 WMR за организацию. Всю работу (200 организаций) хотелось бы отдать в одни руки. Сроки не очень сжатые, можно сделать все за несколько дней, главное - качество.