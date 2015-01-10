Оформление текстов и таблиц на сайте (со знанием html)

Объем проекта: 50 страниц

Ежедневный объем: 3-4 страницы

Предоставляем голый текст и таблицу с ценами, которые нужно оформить через визуальный редактор или исходным html-кодом (заголовки: h1,h2,h3,h4, жирный/наклонный, переносы, классы и id).

Особое внимание к таблицам т.к. они сложные и в них используются классы, которые управляют стилями и функционалом. Примеры и подробное описание имеются. Потребуется разобраться один раз и потом использовать эту шпаргалку.

Каждый товар в таблице имеет свой id (артикул), который связан со своей формой заказа. При создании таблицы необходимо так же создавать и эти формы (как товар для интернет-магазина, но без текста и картинок). Внутри такой формы нужно добавлять заранее готовые данные (атрибуты товара), например: стоимость, срок аренды, доп. опции типа обслуживания и проч. Все эти данные предоставляются мною, выдумывать не придется.

Все шрифты, картинки и их вариации для заголовков, мини-текстов и проч. уже имеют свои стили оформления (цвет, размер), поэтому вручную устанавливать размер, цвет и тип шрифта не нужно. Аналогично с оформлением картинок (границы), ссылок и др. Иными словами - на сайте есть стилистические стандарты описанные в классах, которые нужно использовать.

Важно включаться в тему над которой работаете, что бы не допускать логических ошибок.

Корректировки неизбежны, особенно по-началу =)

Примерная стоимость оформления 1 страницы (продукта/услуги) - 300 руб.