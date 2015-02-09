Переписать 5 страниц из скриншота в админку

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Нужно перенести текст из таблицы(Jpg) в админку сайта в столбик. Знаний никаких не нужно, кроме как вводить логин и пароль, и нажимать кнопку редактировать и сохранить. Перенос только текста, таблицы делать не надо. Всего 5 таблиц. Оплата яндексом сразу.
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