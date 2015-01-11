Наполнить сайт компонент JB ZOO CCK

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок241 просмотр
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Здравствуйте

Необходимо наполнить сайт товарами 1200 единиц на Джумла 3, компонент JB ZOO CCK

Товар загружается через ексель файл, нужно правильно заполнить этот файл, скопировав данные с ексель файла исходника и проимпортировать файл через админку

Просьба в заявке указывать сумму!

9 лет назад
ifors
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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