Наполнить сайт компонент JB ZOO CCK

Нужно размещение контента (несколько сайтов на Вордпрессе). Контент - статьи примерно по 2000-5000 знаков. Также для каждой статьи нужно подобрать и вставить 2-3 картинки. Требования: Внимательность к мелким деталям, аккуратность Добавление одной статьи - 5-10руб
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Здравствуйте
Необходимо наполнить сайт товарами 1200 единиц на Джумла 3, компонент JB ZOO CCK
Товар загружается через ексель файл, нужно правильно заполнить этот файл, скопировав данные с ексель файла исходника и проимпортировать файл через админку
Просьба в заявке указывать сумму!
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