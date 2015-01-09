Наполняю интернет-магазины и пишу описания к товарам
Меня зовут Юлия, мне 26 лет, 5 из них занимаюсь фрилансом, а именно наполняю интернет-магазины и пишу описания к товарам. Цены четкой нет, всегда договариваюсь с заказчиком. Я, человек адекватный, с мягким характером, без сюрпризов. Работаю с порядочными и честными людьми и обожаю свою работу!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничеством доволен, Юлия полностью справилась с заданием.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и хороший человек, все четко и понятно объясняет, с оплатой тоже никаких проблем. Спасибо за то, что Вы есть.
$1
10 баллов
10 лет назад
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Сотрудничаю с Юлией на постоянной основе. Задача - актуализация каталога интернет-магазина, обновление и добавление новых товарных позиций. Делает все быстро, В рабочее время всегда на связи. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Толково объясняет, всегда вовремя оплачивает работу. Всегда на связи и всегда готов прийти на помощь. Работать с таким человеком одно удовольствие. Спасибо!
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
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