Наполняю интернет-магазины и пишу описания к товарам

Меня зовут Юлия, мне 26 лет, 5 из них занимаюсь фрилансом, а именно наполняю интернет-магазины и пишу описания к товарам. Цены четкой нет, всегда договариваюсь с заказчиком. Я, человек адекватный, с мягким характером, без сюрпризов. Работаю с порядочными и честными людьми и обожаю свою работу!