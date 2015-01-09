lacoste87

Юлия Доля lacoste87

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Наполняю интернет-магазины и пишу описания к товарам

Меня зовут Юлия, мне 26 лет, 5 из них занимаюсь фрилансом, а именно наполняю интернет-магазины и пишу описания к товарам. Цены четкой нет, всегда договариваюсь с заказчиком. Я, человек адекватный, с мягким характером, без сюрпризов. Работаю с порядочными и честными людьми и обожаю свою работу!

Отзывы заказчиков

2day
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Описания книг для сайта о металлургии
Сотрудничеством доволен, Юлия полностью справилась с заданием.
Отличный заказчик и хороший человек, все четко и понятно объясняет, с оплатой тоже никаких проблем. Спасибо за то, что Вы есть.
Ответный отзыв
zoostyle
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет-магазина вручную
HTML
Сотрудничаю с Юлией на постоянной основе. Задача - актуализация каталога интернет-магазина, обновление и добавление новых товарных позиций. Делает все быстро, В рабочее время всегда на связи. Сотрудничеством доволен.
Прекрасный заказчик! Толково объясняет, всегда вовремя оплачивает работу. Всегда на связи и всегда готов прийти на помощь. Работать с таким человеком одно удовольствие. Спасибо!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#189