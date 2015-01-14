Наполнение интернет магазина товарами

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок310 просмотров
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Нужно наполнить товарами интернет магазин мебели sanant.kiev.ua.

Что нужно делать:

- поиск фотографии товара

- редактирование фото под нужный размер с нанесением лого компании

- создание карточки товара, внесение всех характеристик, выбор категорий

- написание обзора(описание) к этому товару в 1000 символов

Оплата 7 грн./товар, оплата на карту привата.

Товаров более тысячи

Сайт сделан на Joomla+virtuemart

9 лет назад
sdruslan
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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