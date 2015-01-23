Добавить товары на сайт

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Добавить товары на сайт:

Полное описание товара,

Картинки товара,

Видео товара,

Отформатировать текст.

Есть сайт донор, с которого нужно брать описание.

10р товар ~370 товаров

9 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vinser85
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Очень ценный сотрудник, побольше бы таких
Спасибо за сотрудничество!
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