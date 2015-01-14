Аккаунт-менеджер

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть готовое ТЗ для написания статей, для каждой статьи - отдельное ТЗ.

Вам сочинять ничего не нужно.

Ваша задача:

1. Размещение новых заказов на бирже копирайта.

2. Формирование вайт-листа авторов.

3. Проверка статей и общение с авторами: грамматика/орфография, наличие всех ключей в тексте (могут быть словоформы), отсутствие переспама, общее качество статьи, соответствие статьи заданной в ТЗ теме.

4. Принятые статьи маркируете соответственно, некачественные статьи отправляете автору на доработку с указанием на слабые места.

Работа рутинная и монотонная.

Объем 562 статьи. Параллельно есть аналогичный проект на 720 статей.

Пожалуйста, указывайте цену за размещение и контроль 1 ТЗ (одной статьи)