Готовый шаблон: наполнить контентом и красиво оформить

$50
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки239 просмотров
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Есть готовый шаблон сайта http://themeforest.net/item/enfold-responsive-multipurpose-theme/4519990)

Надо перенести контент со старого сайта на новый, и оформить дизайн последнего. Требования к дизайну: юзабилити и элегантность.

Технические требования (шаблон поддерживает, плагины есть): галерея, поддержка нескольких языков, форма обратной связи, слайд-шоу (также возможны небольшие дополнения).

Требования к исполнителю:

1) Знать СMS Wordpress

2) Иметь вкус (либо уметь срисовать)

3) Не пропадать

4) Иметь позитивный настрой!

Весь контент на руках, видение есть, поддержка будет.

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва