Требуется контент-менеджер с опытом работы с CMS WordPress и базовыми знаниями HTML/CSS. Нужно аккуратно перенести данные со старого сайта (он тоже на Wordpress) на новый, с учетом оформления (около 400 страниц). Все шаблоны готовы, работа ...
Готовый шаблон: наполнить контентом и красиво оформить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый шаблон сайта http://themeforest.net/item/enfold-responsive-multipurpose-theme/4519990)
Надо перенести контент со старого сайта на новый, и оформить дизайн последнего. Требования к дизайну: юзабилити и элегантность.
Технические требования (шаблон поддерживает, плагины есть): галерея, поддержка нескольких языков, форма обратной связи, слайд-шоу (также возможны небольшие дополнения).
Требования к исполнителю:
1) Знать СMS Wordpress
2) Иметь вкус (либо уметь срисовать)
3) Не пропадать
4) Иметь позитивный настрой!
Весь контент на руках, видение есть, поддержка будет.
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