Наполнение интернет-магазина

Нужен человек для наполнения интернет-магазина. Движок интернет-магазина на webasyst. Товар зоотовары. Оплата после проверки Электронными деньгами. Желательно ЯД. Если будет веб-мани, то получите меньше, т.к. веб-мани берет комиссию. Инструкция в приложении. Оплата 10 рублей за позицию после проверки 100 позиций. Для начала 100 товаров. Картинки и описание брать на просторах интернета.

За неправильно добавленные позиции товара платить не буду. В прайсе встречаются одинаковые товары, с разной фасовкой. К примеру:

Товар 1 - 1кг, товар 1 - 2кг, товар 1 -3кг. Т.к. у таких товаров все одинаковое (описание, картинка, название), то оплата как за 1 добавленный товар.