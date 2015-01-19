Нужен человек для наполнения интернет-магазина. Движок интернет-магазина на webasyst. Товар зоотовары. Оплата после проверки Электронными деньгами. Желательно ЯД. Если будет веб-мани, то получите меньше, т.к. веб-мани берет комиссию. Инструкция в приложении. Оплата 10 рублей за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Нужно поменять цены на сайте. Я вам кидаю прайсы, вы по ним проставляете.
От вас сроки и цены.
С уважением Дмитрий
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Простейшая задача. Надо заполнить таблицу (прилагаю к письму). Суть: выписать все товары с сайта http://japan-good.ru (название — ссылка — цена).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Есть готовый шаблон сайта http://themeforest.net/item/enfold-responsive-multipurpose-theme/4519990) Надо перенести контент со старого сайта на новый, и оформить дизайн последнего. Требования к дизайну: юзабилити и элегантность. Технические требования (шаблон поддерживает, плагины есть): галерея, поддержка нескольких языков, форма обратной связи, ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $80
Требуется контент-менеджер с опытом работы с CMS WordPress и базовыми знаниями HTML/CSS. Нужно аккуратно перенести данные со старого сайта (он тоже на Wordpress) на новый, с учетом оформления (около 400 страниц). Все шаблоны готовы, работа ...Наполнение сайтов43 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для фанатов творческого оформления всего вокруг себя и желающих продолжить историю “Love is…” в новом формате у нас есть прекрасное предложение! Коротко: Сделать обучение учеников нашей онлайн-школы английского еще чуточку интереснее, подобрав к карточкам уроков вызывающие любопытство ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется специалист по рассылке на Авито проект по продаже франшизыНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
ТОваров около 300, нужно 1-3 картинки к каждому, оставляйте цену за товарНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Ежедневное размещение объявлений на Авито — от 20 шт. Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление. Требование: ответственность и вдумчивость! Оплата — через WebMoneyНаполнение сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходим человек для наполнения сайта на джумле. Есть исходный сайт со всей нужно информацией, но картинки придется редактировать, так как на исходном сайте есть 2 размера и если загружать их на наш сайт, то ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Найти 100 площадок для размещения. Регистрация+размещение на тематических форумах. В файле текст для размещения и условия. Стоимость 400 рублейНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад