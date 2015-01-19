Нужно поменять цены на сайте

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Всем доброго времени суток. Нужно поменять цены на сайте. Я вам кидаю прайсы, вы по ним проставляете.

От вас сроки и цены.

С уважением Дмитрий

9 лет назад
Kulya
Кулик 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад