Опубликовать и оформить 300 статей (Wordpress)

Здравствуйте!

Нужно опубликовать и оформить 300 статей на информационном портале на Wordpress.

Примеры смотрите в статьях этого сайта - http://lechenie-varikoza.com/

Порядок работы - получаете готовый текст, публикуете, оформляете вот такие элементы:

1. Url

2. Тайтл

3. Description

4. Keywords

5. Заголовок h1

6. Подзаголовки h2-h6

7. Цитаты, стронги, курсивы

8. Cписки

9. Фото

10. Видео

По каждому пункту есть отдельные правила, которые нужно усвоить

Среднее время на 1 статью по статистике – 20-25 мин.

Цена 30-50 рублей за 1 публикацию (3-4 картинки, видео и остальные элементы). Примеры - http://lechenie-varikoza.com/ (погуляйте по статьям)

Показывайте примеры своих работ.

Жду предложений.