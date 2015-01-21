Требуется опубликовать ряд статей на Wordpress

$100
Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки317 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опубликовать ряд статей на Wordpress. Опубликовать нужно по всем правилам хороших статей.

Каждый 2-3 абзаца, картинка или видео. В каждой статье должна быть фото и/или видео галерея. Заполнены все title alt description (к статьям, картинкам).

Бюджет: 30 рублей за опубликованную новость.

WordPress
9 лет назад
MeXiC
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ведение строительной рассылки на Smartresponder

    Есть база email подписчиков. Но рассылки по ней никогда не проводились - было только получено согласие на получение рассылки с сайта. Необходимо "с нуля" начать ее вести, "построить отношение" с пользователями. Частота выпусков - предполагаем раз в ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо наполнить два - три лендинга, возможно больше

    есть готовые шаблоны лендинг пейдж. Необходимо наполнить два - три лендинга, возможно больше. разместить их на хостинге. настроить аналитику + цели + вебвизор. тематика - турстическое агентство

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление товаров в интернет-магазин

    Ищу исполнителей для добавления товаров в интернет-магазин (http://teremok.sm.ua) на Webasyst Shop-script 5. Работа с уже созданными товарами, но не заполнеными информацией Что входит в работу по заведению 1-ой товарной позиции: 1. Определение и заведение в категорию "витрины" магазина 2. ...

    Наполнение сайтов7 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуются размещение отзывов для магазина на Маркете

    $350

    Требуются размещение отзывов для магазина на Яндекс Маркете От вас требуется старый аккаунт, с которого вы уже писали отзывы 1 отзыв = 50 руб, текст предоставляем. Всего требуется 300+ отзывов.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Опубликовать и оформить 300 статей (Wordpress)

    $250

    Здравствуйте! Нужно опубликовать и оформить 300 статей на информационном портале на Wordpress. Примеры смотрите в статьях этого сайта - http://lechenie-varikoza.com/ Порядок работы - получаете готовый текст, публикуете, оформляете вот такие элементы: 1. Url 2. Тайтл 3. Description 4. Keywords 5. Заголовок h1 6. Подзаголовки h2-h6 7. Цитаты, стронги, курсивы 8. Cписки 9. Фото 10. Видео По каждому ...

    WordPress
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск информации и сбор базы

    Нужен человек для рассылки e-mail по готовой базе. Задача: 1. Отослать вручную около 200 писем (тексты есть) 2. Собрать заявки 3. Ответить на письма (тексты есть) Оплата: ставка за проект + премии Бросайте свои заявки, больше информации лично.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад