Ведение строительной рассылки на Smartresponder

Есть база email подписчиков.

Но рассылки по ней никогда не проводились - было только получено согласие на получение рассылки с сайта.

Необходимо "с нуля" начать ее вести, "построить отношение" с пользователями.

Частота выпусков - предполагаем раз в 2-3 недели.

Тематика рассылки - исключительно информационная, т.к. сайт информационный.

Продавать ничего не надо.

Время от времени только направлять на новые статьи.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте ведения рассылок, особенно близких к нашей тематике;

2. О цене на ваши услуги;

3. О том, когда сможете приступить