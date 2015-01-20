Ведение строительной рассылки на Smartresponder

есть готовые шаблоны лендинг пейдж. Необходимо наполнить два - три лендинга, возможно больше. разместить их на хостинге. настроить аналитику + цели + вебвизор. тематика - турстическое агентство
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база email подписчиков.
Но рассылки по ней никогда не проводились - было только получено согласие на получение рассылки с сайта.
Необходимо "с нуля" начать ее вести, "построить отношение" с пользователями.
Частота выпусков - предполагаем раз в 2-3 недели.
Тематика рассылки - исключительно информационная, т.к. сайт информационный.
Продавать ничего не надо.
Время от времени только направлять на новые статьи.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Об опыте ведения рассылок, особенно близких к нашей тематике;
2. О цене на ваши услуги;
3. О том, когда сможете приступить
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