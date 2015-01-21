Деактивировать ссылки на сайте (2-3 тыс записей)

Здравствуйте! Нужно наполнить сайт (на Wordpress) медицинской тематики на украинском языке (сайт еще не запущен). Приоритет – исполнителям, хорошо знающим украинский (грамотные носители), так как в текстах возможны ошибки, их нужно просматривать, исправлять. Порядок работы – ...
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Здравствуйте!
На новостном сайте нужно пройтись по ряду новостей и деактивировать в них ссылки на другие ресурсы, всего около 2-3 тыс. новостей.
Цена – 1500 рублей
Срок – 2 дня.
Работа не требует особой квалификации.
Отчет – в виде списка урлов с обработанными постами.
Жду предложений.
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