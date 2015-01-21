Деактивировать ссылки на сайте (2-3 тыс записей)

$25
Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок296 просмотров
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Здравствуйте!

На новостном сайте нужно пройтись по ряду новостей и деактивировать в них ссылки на другие ресурсы, всего около 2-3 тыс. новостей.

Цена – 1500 рублей

Срок – 2 дня.

Работа не требует особой квалификации.

Отчет – в виде списка урлов с обработанными постами.

Жду предложений.

9 лет назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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