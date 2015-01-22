Лендинг для турагентства

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Хочу поработать по лендингу по продаже туров в Тайланд он должен быть универсальный, что бы можно было менять заголовок , фон,картинки и самостоятельно сделать его по другой стране.Предварительно хочу видеть результат. Пишите уточняющие вопросы и стартуем.

9 лет назад
oceankrasn
55 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад