Лендинг для турагентства

Я зарегестрирован на портале prom.ua и с сайта перенесли все товары на портал. Перенеслись все товары но в одну категории. Нужно на портале пром.юа копировать товары в другие категории с небольшими правками. Работы на 2 ...
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Хочу поработать по лендингу по продаже туров в Тайланд он должен быть универсальный, что бы можно было менять заголовок , фон,картинки и самостоятельно сделать его по другой стране.Предварительно хочу видеть результат. Пишите уточняющие вопросы и стартуем.
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