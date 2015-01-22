Свежая база данных купивших квартиры в Москве и Моск. обл.

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Требуется база данных по клиентам, купившим квартиры в Москве и Московской области за последние 3-4 месяцев на основании данных БТИ либо ипотечного кредитования.

Прошу в предложении указывать:

1. Сроки предоставления.

2. Количество соответствующих номеров телефонов (действующих)

3. Стоимость.

9 лет назад
jasmin85
Юлия 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад