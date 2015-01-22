Выкладка статей на сайт

$60
Наполнение сайтовЗакрыт30 заявок372 просмотра
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Необходимо выложить примерно 400 статей на сайт, использующий самописную CMS, по возможности раскидать их по структуре. Скриншот приложен. Что необходимо делать дополнительно:

- Оформлять фотографии и виде специальной очень простой разметкой

- Прикреплять первую фотографию к статье (из ворда)

- По возможности раскидывать статьи по категориям

- Прикреплять статьи к авторам

Отдаю предпочтения терпеливым девушкам.

Прошу внимательно читать текст объявления. Плачу указанную сумму разом за весь планируемый объем. Готов двигаться по цене в небольших пределах.

9 лет назад
ykorshev
Юрий 
36 летУзбекистан
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад