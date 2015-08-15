Перенос товаров битрикса в магазин на авито

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Нужно скопировать товары из магазина битрикса в магазин на авито.

Всего позиций порядка 1000 шт.

Копируем фото, описание, цену.

9 лет назад
Apxat
Доржи 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natalek29
Наталья 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов(-2)
9 лет назад
$50
4 дня
У человека были проблемы, но работа была выполнена. Срочность была не высокая поэтому проблем не возникло.
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