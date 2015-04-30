Нужна печатная презентация в 2 этапа: 1. Быстрая версия – окантовка, стилистика, компоновка 2. Доделка деталей Первая версия нужна до утра субботы и еще 2-3 дня на ...
Разработать дизайн дисконтной карты
Надо разработать дисконтную карту для туристической фирмы, цвета должны преобладать желтый, синий, стандартных размеров
Назвать карту
Карта путешественника
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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