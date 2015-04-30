Разработать дизайн дисконтной карты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок192 просмотра

Надо разработать дисконтную карту для туристической фирмы, цвета должны преобладать желтый, синий, стандартных размеров

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Карта путешественника

10 лет назад
vladimiros_gr
Владимир 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Советую всем. выполнил все очень быстро, не подвел.! спасибо
Приятно было работать! Быстро сошлись во мнениях, оперативно пришли к нужному результату. Отличный заказчик – своевременная оплата и связь на должном уровне! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
10 лет назад

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