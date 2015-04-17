Дизайн газеты

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Закрыт17 заявок191 просмотр

Необходимо разработать дизайн газеты формата А3 в развёрнутом виде. Цвет чёрно-белый.

10 лет назад
VIPnvkz
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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