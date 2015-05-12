Дизайн календаря

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Завершен13 заявок244 просмотра

Бриф на календарь:

1. Формат календаря А3, в офисном стиле, читабельный, функциональный

2. Лист месячной раскладки (образец высылается)

3. Сделать календарь отрывной на год/ 12 месяцев

10 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$20
1 день
старается, для сложной работы зеленоватая
Сразу прошу обратить внимание, что Юрий общается через секретаря. ТЗ вытягивалось два дня (каленым железом:) Директор (он же Юрий) считает "Сделайте так, чтобы мне нравилось" без тз:) По-этому если Вы будете работать с этим Заказчиком вкладывайте цену за бесконечное количество правок в стоимость. И даже после уточнения тз если Вы сделаете макет в пастельных тонах (по его пожеланиям), потом окажется, что Директор думал (и телепатически отсылал мысль), что пастельный цвет - это CMYK 100 85 19 5 или 72 16 0 0 к примеру и подобные оттенки. После этого просто смешно читать отзыв, оставленный Юрием. И еще, делайте скидку на то, что с Вами общается помощник. И помощник даже знает что такое Пантон (!). К сожалению на этом познания и заканчиваются, а это слово Директор и Помощник путают с словом Понты.
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$40
4 дня
Спасибо Анастасии за качественную работу, выполненную в срок и по заданным параметрам!
Подробное тз, своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции

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