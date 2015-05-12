Дизайн календаря

Сразу прошу обратить внимание, что Юрий общается через секретаря. ТЗ вытягивалось два дня (каленым железом:) Директор (он же Юрий) считает "Сделайте так, чтобы мне нравилось" без тз:) По-этому если Вы будете работать с этим Заказчиком вкладывайте цену за бесконечное количество правок в стоимость. И даже после уточнения тз если Вы сделаете макет в пастельных тонах (по его пожеланиям), потом окажется, что Директор думал (и телепатически отсылал мысль), что пастельный цвет - это CMYK 100 85 19 5 или 72 16 0 0 к примеру и подобные оттенки. После этого просто смешно читать отзыв, оставленный Юрием. И еще, делайте скидку на то, что с Вами общается помощник. И помощник даже знает что такое Пантон (!). К сожалению на этом познания и заканчиваются, а это слово Директор и Помощник путают с словом Понты.