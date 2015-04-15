Разработать дизайн для 3д принтера

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Закрыт6 заявок163 просмотра

Нужно придумать принципиальный дизайн для 3Д принтера. По конструктиву на подобии MakerBot и Ultimaker.

Внешний вид, без точных размеров.

Конструкция сборная.

Предлагайте Вашу цену работы.

10 лет назад
mrtcenter
Виталий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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