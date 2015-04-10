Презентация услуг агентства (создание)

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Закрыт10 заявок183 просмотра

Доброго времени суток!

СРОЧНО Требуется создание презентации услуг рекламного агентства http://ra-kraska.ru

По наружной рекламе требуется обозначит услуги:

- Изготовление наружной рекламы

- Щиты, биллборды, сити форматы

- Реклама на остановках

В список услуг, к имеющимся и перечисленным, требуется добавить:

- СМС реклама

- Интернет (создание и продвижение сайтов)

- Реклама в интернет (контекстная, баннерная реклама)

Реклама на асфальте, наклейки на пол - не указываем вообще.

Пример презентации не предоставлю, жду от вас портфолио.

Бюджет не большой, нужна компактная иллюстрированная презентация под ключ.

10 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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